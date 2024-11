Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Frontalzusammenstoß

Oberkirch (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 05.30 Uhr kam es auf der B 28 zwischen Oberkirch und Lautenbach zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Der 39-jährige Fahrer eines VW Golf fuhr von Oberkirch in Richtung Oppenau, als er aus bislang unbekannter Ursache nach links auf den Gegenfahrstreifen fuhr. Hier kollidierte er frontal mit einem Pkw Ford Ecosport. Der Unfallverursacher wurde bei der Kollision schwer und die 43-jährige Fahrerin des Ford leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in Kliniken eingeliefert. Die Feuerwehr Oberkirch war ebenfalls im Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von 15.500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme bis 09:00 Uhr musste die B 28 voll gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen werden vom Verkehrsdienst Offenburg übernommen.

/AHim

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell