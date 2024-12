Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, L220, Lkr. Konstanz) Unfall an der Einmündung Kapellenweg auf die L220 - insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden (30.11.2024)

Radolfzell, L220 (ots)

Am Samstagmittag ist es an der Einmündung des Kapellenwegs auf die Landesstraße 220 zu einem Unfall gekommen. Eine 70-Jährige bog mit einem Hyundai i10 vom Kapellenweg kommend nach rechts auf die L220 ab und kollidiert dabei mit einem von Radolfzell in Richtung Güttingen fahrenden Renault Kangoo einer 56-Jährigen. Beide Autos waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell