POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Bodanstraße - schwarzen Skoda Octavia angefahren und geflüchtet (28.11.2024)

Stockach (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag ist es in der Bodanstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 12 Uhr fuhr ein Unbekannter gegen den Kotflügel des auf Höhe der Hausnummer 2 geparkten schwarzen Skoda Octavia. Ohne den Unfall anzuzeigen, setzte er seine Fahrt jedoch anschließend fort. An dem Skoda entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Revier Stockach zu melden.

