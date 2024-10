Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Zwei Zigarettenautomaten gesprengt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 27.10.2024 hatten Unbekannte in Emmendingen zwei Zigarettenautomaten gesprengt.

So wurden gegen 2.10 Uhr in der Straße "Am Elzdamm", Höhe Anwesen 70 und gegen 4.50 Uhr in der Karl-Friedrich-Straße, Höhe Anwesen 81 jeweils ein Zigarettenautomat gesprengt. In beiden Fällen schleuderten Teile des Automaten durch die Wucht der Detonation mehrere Meter weit.

Zeugen konnten zwei dunkel gekleidete Personen wegrennen sehen. Zielrichtung der Sprengung dürften die Bargeldbestände der Automaten gewesen sein.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können.

