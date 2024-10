Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald) Betrunken gegen ein Auto und gegen eine Hecke gefahren

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Am Dienstagnachmittag, kurz vor 16 Uhr, ist ein 52-jähriger Mann betrunken mit einem Mercedes Citan Kleintransporter zunächst am Zinzendorf Platz rückwärts gegen ein anderes Auto und kurze Zeit später in der Gartenstraße gegen eine Grundstückshecke und einen Zaun gefahren. Andere Verkehrsteilnehmer hielten den aggressiven Mann bis zum Eintreffen der verständigten Polizei fest, da dieser sich entfernen wollte. Der Mann zeigte sich gegenüber den Beamten ebenfalls äußerst aggressiv und musste geschlossen werden. Eine Alkoholüberprüfung ergab schließlich über 2,1 Promille. Nachdem der Mann sich weiterhin nicht beruhigen lies und auch bei der Blutentnahme in der Klinik randalierte, wurde er nach einer ärztlichen Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Fachklinik gebracht. Gegen den Mann wird nun wegen den Fahrt unter Alkoholeinwirkung und die dabei verursachten Unfälle ermittelt.

