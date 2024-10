POL-KN: (Bad Dürrheim, A81, Parkplatz Räthisgraben, Schwarzwald-Baar-Kreis) Arbeitsunfall mit einer Baustellen-Kehrmaschine - eine Person leicht verletzt

Reichenbach am Heuberg, L 433, Lkr. Tuttlingen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat eine 24-jährige Fahrerin eines Peugeot 206 an der Ortsumfahrung Reichenbach auf der Landesstraße 433 eine Verkehrsinsel touchiert und sich dabei an dem Wagen die Ölwanne aufgerissen. Die junge Frau fuhr kurz vor ...

