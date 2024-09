Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Unfallflucht

Gera (ots)

Gera: Die Ermittlungen zu einer Unfallflucht zum Nachteil einer 57-jährigen Passantin nahm am gestrigen Tag (24.09.2024) die Geraer Polizei auf. Nach derzeitigen Informationen kollidierte gegen 06:15 Uhr an der Kreuzung Leipziger Straße / Clara-Zetkin-Straße ein dunkles Fahrzeug beim Abbiegen von der Clara-Zetkin-Straße in die Leipziger Straße mit der an der Ampel des Radfahrstreifens wartenden 57-Jährigen. Diese befand sich dort mit ihrem Fahrrad. Glücklicherweise wurde die Frau nicht schwer verletzt. Das Fahrzeug (dunkler SUV) entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Eine medizinische Versorgung der 57-Jährigen war nicht notwendig. Die Geraer Polizei ermittelt nun zum Unfallgeschehen (Bezugsnummer 0248729/2024) und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829 - 0 entgegen. (RK)

