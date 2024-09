Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unachtsamer LKW-Fahrer kollidiert mit geparktem PKW

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend fuhr ein 64-jähriger LKW-Fahrer unachtsam entlang der Maybachstraße in Richtung Stresemannstraße. Hierbei kollidierte er gegen 22:45 Uhr mit dem Heck eines geparkten Peugeot. Durch den Aufprall wurde das Auto gegen einen ebenfalls geparkten LKW der Marke Scania geschoben. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen aufgenommen.

