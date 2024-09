Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auffahrunfall zwischen Rollerfahrer und Autofahrer - Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5866637) kollidierte am Dienstag gegen 15:30 Uhr ein Rollerfahrer mit dem Heck eines Autos. Die beiden Verkehrsteilnehmer fuhren auf der Mannheimer Straße hintereinander, als der 34-jährige Skoda-Fahrer an einem Zebrastreifen Höhe einer Bushaltestelle anhielt, um Fußgänger passieren zu lassen. Der 17-jährige Fahrer konnte seine Simson nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Skoda ins Heck. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Glücklicherweise blieb es bei einem Sachschaden, sodass beide Verkehrsteilnehmer ihr Fahrt anschließend fortsetzen konnten.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

