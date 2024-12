Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald, K 5725

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall beim Überholen - Zeugenaufruf (29.11.2024)

Königsfeld im Schwarzwald - K 5725 (ots)

Die Kreisstraße 5725 zwischen Peterzell und Brogen ist am Freitagabend, gegen 20 Uhr Ort einer Unfallflucht geworden. Ein unbekannter Fahrer eines weißen Transporters überholte einen 27-jährigen VW-Fahrer. Beim Einscheren drängte er den VW nach rechts gegen die Leitplanke. Durch den Zusammenstoß mit der Fahrbahnbegrenzung entstand am Auto ein Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Es werden Hinweise zu dem weißen Transporter gesucht, der sich nach dem Vorfall verbotenerweise von der Unfallstelle in Richtung Brogen entfernte. Sachdienliche Angaben nimmt das Polizeirevier St. Georgen unter der Nummer 07724 / 959500 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell