FW-HB: Feuer in einer Getreideanlage

Bremen (ots)

Ein Feuer in einer Getreideanlage in der Überseestadt führte am Dienstagabend, 27.08.2024, zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Es handelte sich glücklicherweise letztlich um ein kleineres Brandereignis.

Der Einsatz begann gegen kurz nach 22 Uhr durch den Notruf eines Mitarbeiters. Aufgrund der Meldung zu sichtbarem Funkenflug alarmierten die Kräfte der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein Großaufgebot der Feuerwehr.

Als die ersten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr am Einsatzort eintrafen, waren ein kleines Feuer und eine Rauchentwicklung im Bereich eines Förderbandes festzustellen. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr waren die Förderbänder gestoppt worden. Zwei Atemschutztrupps gingen in der großen Industriehalle zur Erkundung und zur Brandbekämpfung in den betroffenen Bereich vor. Das kleine Feuer konnten die Einsatzkräfte schnell löschen.

Parallel und nach dem Abschluss der Brandbekämpfung kontrollierten die Feuerwehreinheiten das Hauptgebäude und die benachbarten Lagerhallen umfassend.

Im Einsatz waren zwischenzeitlich Kräfte der Feuer- und Rettungswachen 1, 4 und 5, der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Bremen-Neustadt und des Fernmeldedienstes der Freiwilligen Feuerwehr. Zur Sicherstellung des Grundschutzes ist die FF Huchting während des laufenden Einsatzes am eigenen Standort in Bereitstellung gegangen.

