FW-HB: Notrufnummer 112 kurzfristig nicht erreichbar

Bremen-Blumenthal (ots) - Am späten Montagabend, 12.08.2024, trat im Bereich einer Baustelle in der Fresenbergstraße eine Gasausströmung auf. Anliegende Häuser mussten vorsorglich geräumt werden. Der Einsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst dauerte bis in die frühen Morgenstunden. Bei Bauarbeiten war eine Gasleitung beschädigt worden, die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 6 führten nach ihrem Eintreffen ...

