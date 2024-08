Feuerwehr Bremen

FW-HB: Kellerbrand in Geschäftsgebäude -keine verletzten Personen-

Bremen-Altstadt (ots)

Am 10.08.2024, um 11.14 Uhr, wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein Feuer mit starker Rauchentwicklung in der Pieperstraße, mitten in der Bremer City, gemeldet. Aufgrund der Meldungen wurden der Einsatzleitdienst, die Feuerwachen 2, 4 und 7, die Freiwillige Feuerwehr Bremen Neustadt und der Rettungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert. Beim Eintreffen brannte es in den Kellerräumen eines Restaurants. Der gesamte Gebäudekomplex war verraucht. Durch das schnelle Eingreifen konnte eine Brandausdehnung verhindert werden und so wurde bereits um 11.42 Uhr "Feuer aus" gemeldet werden. Da die verschachtelten Kellerräume stark verraucht waren, wurden insgesamt 5 Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Da mehrere Be- und Entlüftungsgeräte benötigt wurden, half die Feuerwehr Delmenhorst mit entsprechenden Geräten aus. Gegen 14.30 Uhr konnte die Einsatzstelle aufgelöst werden. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

