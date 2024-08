Feuerwehr Bremen

FW-HB: Presseeinladung: Senatspokal der Feuerwehr

Bremen (ots)

Am Samstag, 10.08.2024, steigt ab 12:30 Uhr der Senatspokal der Bremer Feuerwehren im Ortsteil Strom an der Wiedbrokstraße. Bei der Veranstaltung des Landesfeuerwehrverbandes Bremen handelt es sich um die inoffizielle Bremer Feuerwehrmeisterschaft, traditionell mit Wettbewerbsgruppen der Freiwilligen Feuerwehren.

In diesem Jahr tritt erstmals eine Mannschaft der Berufsfeuerwehr an, gebildet unter anderem von Abteilungsleitern und dem Leiter der Feuerwehr selbst. Insgesamt sind 15 Teams gemeldet.

Die Siegerehrung ist für 17:30 Uhr geplant. Hier wird auch Innensenator Ulrich Mäurer teilhaben.

"Für uns ist es eine besondere Veranstaltung, wo wir als Feuerwehrleute zusammenkommen und trotz des Wettbewerbscharakters die Gemeinschaft stärken können", erklärt Reiner Berlips, Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbandes. "Und doch hoffen wir natürlich auf spannende, actionreiche Durchläufe."

Ausgerichtet werden die Wettbewerbe durch die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Strom.

Die Teams treten in einer rasanten Löschübung gegeneinander an, mit Kuppeln einer Saugleitung und am Ende Wasserabgabe nach ca. 60 Metern aus zwei Rohren. Bei den favorisierten Gruppen spielt sich diese komplette Übung in nur ca. 75 Sekunden ab.

