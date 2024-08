Feuerwehr Bremen

FW-HB: Teenager aus Brandwohnung gerettet

Bremen-Vahr (ots)

Riesiges Glück hatte ein Jugendlicher am Freitagmorgen, 02.08.2024, bei einem Brand in einem Wohngebäude in der Geschwister-Scholl-Straße. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr retteten ihn aus der verrauchten Wohnung. Er erlitt keine nennenswerten Verletzungen.

Kurz vor 7:15 Uhr ging ein Notruf zu einer Rauchentwicklung aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Sofort alarmierten die Mitarbeitenden der Leitstelle Einheiten der Berufsfeuerwehr und des stadtbremischen Rettungsdienstes.

Bereits kurz nach ihrer Alarmierung waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache 3 vor Ort, sie befanden sich gerade auf dem Rückweg von einem anderen Einsatzort. Vor Ort eingetroffen, war in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss klar Rauch erkennbar. Ein Atemschutztrupp ging direkt zur Menschenrettung vor und traf in der Brandwohnung noch den Jugendlichen an. Er hielt sich glücklicherweise in einem Zimmer mit geschlossener Tür auf. Die Einsatzkräfte retteten den jungen Menschen ins Freie. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt, musste aber letztlich nicht ins Krankenhaus transportiert werden.

Den Brand an einem Küchengerät konnten die Feuerwehrleute schnell löschen und Belüftungsmaßnahmen einleiten.

Im Einsatz waren neben der Einheit der Wache 3 noch Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 1, 2 und 4, der Feuerwehrschule und des stadtbremischen Rettungsdienstes.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell