FW-HB: Drei Verletzte nach Pkw-Unfall - Fahrzeugbergung durch Feuerwehrkran

Bremen-Hemelingen (ots)

Am Montagabend, 26.08.2024, ist ein Pkw im Bereich der Funkschneise in Hemelingen von der Straße abgekommen und die Böschung hinabgestürzt. Die drei Insassen konnten sich selbst befreien, erlitten zum Teil schwerere Verletzungen. Der Pkw und ein Lichtmast mussten mit dem Feuerwehrkran geborgen werden.

Als die ersten Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr am Unfallort eintrafen, lokalisierten sie einen verunglückten Pkw neben der Fahrbahn, zirka 20 Meter unterhalb der Böschung. Ein Trupp ging mit Absturzsicherung zur Erkundung die steile Böschung runter. Doch die Insassen hatten sich bereits selbstständig aus dem Pkw befreit.

Nach der Erstversorgung am Einsatzort wurden die drei Verletzten in Bremer Kliniken transportiert. Um den Pkw und eine Laterne aus dem Gefälle zu bergen, rückten Einsatzkräfte mit dem Feuerwehrkran an.

Im Einsatz waren unter anderem Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 2, 3 und 7 und des stadtbremischen Rettungsdienstes.

