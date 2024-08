Feuerwehr Bremen

FW-HB: Sechs Personen über Drehleiter gerettet

Bremen-Osterholz (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Donnerstagnachmittag in einer Dachgeschosswohnung in der Osterholzer Landstraße in Bremen-Osterholz ein Wäschetrockner in Brand geraten. Aufgrund der starken Rauchentwicklung haben sich sechs Personen auf das Dach des Gebäudes gerettet. Weitere drei Personen konnten das Gebäude selbstständig über den Treppenraum verlassen.

Da aufgrund der dramatischen Meldungen mit einer größeren Anzahl an verletzten Personen zu rechnen war, wurde von den Einsatzsachbearbeiter:innen der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle um 15:51 Uhr ein Großaufgebot an Einsatzkräften des Lösch- und Hilfeleistungsdienstes sowie des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle alarmiert.

Als die Einheiten der Feuer- und Rettungswache 3 an dem zweigeschossigen Wohngebäude mit ausgebautem Dachgeschoss eintrafen, brachten die Kräfte direkt eine Drehleiter zur Menschenrettung in Stellung und gingen zudem unter Atemschutz in das Gebäude vor. In den folgenden Minuten retteten sie die sechs auf dem Dach befindlichen Personen.

Der brennende Wäschetrockner konnte zwar schnell gelöscht werden, dennoch ist in dem gesamten Gebäude durch den Brandrauch ein großer Schaden entstanden. Vorsorglich wurden sämtliche Wohnung bis auf Weiteres als unbewohnbar bewertet.

Von den Einsatzkräften des Rettungsdienstes wurden insgesamt neun Personen gesichtet. Alle Personen waren wohlauf Der Transport in eine Klinik war bei keiner der betroffenen Personen erforderlich. Im Einsatz seitens der Feuerwehr waren Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1, 2, 3, 4 und 7, die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Osterholz sowie Führungsdienste.

Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell