POL-HL: Ostholstein - Eutin / Ferien-Radfahrkurs auf dem Verkehrsübungsplatz in Eutin

Die Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck hat auch in diesen Sommerferien wieder einen Ferien-Radfahrkurs auf dem Verkehrsübungsplatz in Eutin angeboten. Die Anmeldungen liefen über den Ferienpass der Stadt Eutin. 15 kleine Radfahrer nutzten drei aufeinander folgende Vormittage, um sich mit dem Straßenverkehr auseinander zu setzen und beim Radfahren sicherer zu werden.

In dem Kurs wurden den Kindern vor allem Antworten auf diese wichtigen Fragestellungen auch an praktischen Beispielen erläutert: Was braucht ein Fahrrad, damit ich damit sicher auf den Radwegen und Straßen fahren kann? Warum ist das Tragen eines Helmes wichtig? In welchem Alter darf ich eigentlich wo mit meinem Fahrrad im Straßenverkehr fahren? Warum soll man nicht im Stehen Fahrrad fahren? Über all diese Dinge sprachen die Kinder mit den Polizeibeamten Heike Schmidt, Andrea Otte und Dirk Schäfer. Natürlich kam das eigentliche Radfahren nicht zu kurz. Auf einem Hindernisparcours mit Wippe und Slalom, auf dem man sich umschauen musste, während der Fahrt einhändig Bälle transportierte und auch mal sein Fahrrad über ein Hindernis heben musste, übten sich die kleinen Radler im Umgang mit ihrem Drahtesel.

An den ersten beiden Vormittagen verbrachten sie die gesamte Zeit auf dem Übungsplatz. Highlight war am letzten Kurstag die kleine Radtour durch den realen Straßenverkehr Eutins. Hierbei erforschten die Kinder die Wege, die sie mit dem Fahrrad benutzen. Was ist eigentlich eine Fußgängerbedarfsampel? Warum macht die Ampel ein anderes Geräusch, wenn man sie von unten bedient? Gilt die Ampel eigentlich auch für Radfahrer? Welchen Radweg darf ich nutzen, wenn es auf jeder Straßenseite einen gibt? Wo darf der Radfahrer an einer großen Eutiner Kreuzung fahren? Welche Ampel muss er dort beachten? Welche Gefahrenstellen gibt es in bestimmten Bereichen? Was bedeuten diese Verkehrszeichen?

Alle kleinen Radfahrer haben viel dazu gelernt. Sie werden ihre Präventionsbeamten wiedersehen - spätestens zur Radfahrausbildung in der 4. Klasse. Apropos "Lernen": Kinder lernen am meisten durch Vorbilder: "Unterstützen Sie unsere Arbeit, indem Sie sich regelkonform und vorbildlich verhalten! Frei nach dem Zitat von Albert Schweitzer "Es gibt keinen Menschen auf der Welt, von dem man nicht etwas lernen könnte."

