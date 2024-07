Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Niendorf/O.

Großaufgebot an Rettungskräften nach Unfall mit Ostsee-Bimmelbahn

Lübeck (ots)

Am Mittwochnachmittag (31.07.2024) kam es in Niendorf/Ostsee zu einem Zusammenstoß zwischen der Ostsee-Bimmelbahn und einem VW-Transporter. Weil zunächst von einer Vielzahl an Verletzen ausgegangen war, wurden diverse Rettungswagen und auch ein Rettungshubschrauber an den Unfallort geschickt.

Gegen 15:20 Uhr kam es im Paduaweg an der Einmündung zum Panganiweg zu dem Unfall. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein VW-Transporter mit der vorfahrtberechtigten Ostsee-Bimmelbahn zusammengestoßen. Zunächst war von mindestens 20 Verletzten die Rede, weshalb ein Großaufgebot an Rettungs- und Einsatzkräften alarmiert wurde. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz, der seinen Anflug allerdings abbrechen konnte.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Großteil der Fahrgäste der Fahrattraktion den Unfallort bereits verlassen hatten. Der 35-jährige Fahrer der Bahn erlitt einen leichten Schock, konnte nach kurzer Begutachtung durch eine RTW-Besatzung seinen Weg aber weiter fortsetzen. Weitere Verletzte gab es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. An der Lok entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 15.000 Euro. Die Bahn war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Transporter beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Einmündungsbereich gesperrt. Die Polizeistation Timmendorfer Strand ermittelt nun gegen den aus Lübeck stammenden 42-jährigen Fahrer des Lieferwagens wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

