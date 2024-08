Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Oldenburg i.H.

Schutzplanke im Abfahrtsbereich der Anschlussstelle Oldenburg-Süd gestreift - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Am späten Dienstagnachmittag (16.07.24) kam es zu einem Verkehrsunfall im Abfahrtsbereich der Bundesautobahn 1, Anschlussstelle Oldenburg-Süd, bei dem die Leitplanke an der Kreuzung zur Kieler Chaussee durch einen roten Pkw beschädigt wurde. Der Verursacher setzte sich unerlaubt von der Unfallstelle ab. Die Polizei in Oldenburg sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand streifte gegen 17:30 Uhr ein roter Pkw beim Abfahren von der A1, an der Anschlussstelle Oldenburg-Süd, die Leitplanke und beschädigte diese. Die Unfallstelle befindet sich im Kurvenbereich der Autobahnabfahrt, unmittelbar an der Kreuzung zur Kieler Chaussee (Bundesstraße 202). Zwei Schutzplankenelemente wurden in diesem Zusammenhang in Mittleidenschaft gezogen, wobei sich der Verursacher nach dem schädigenden Ereignis unerlaubt von der Unfallstelle absetzte.

Zeugenangaben legen nahe, dass das Fahrzeug von einem älteren Mann geführt wurde. Trotz Fahndungsmaßnahmen der Polizei gelang es bisher nicht, den Unfallverursacher ausfindig zu machen.

Aktuell sucht die Polizei in Oldenburg nach Zeugen, die den Unfall an der Autobahnabfahrt beobachtet haben oder Angaben zu dem roten Fahrzeug, das durch den Unfall an der Beifahrerseite beschädigt sein dürfte, bzw. dem vermutlich älteren Fahrer machen können.

Hinweise werden unter der Rufnummer 04361-1055 0 oder per E-Mail an: Oldenburg.PSt@polizei.landsh.de entgegengenommen.

