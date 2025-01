Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei nimmt Täter bei Beschädigung von Wahlplakaten auf frischer Tat fest

Beamte des Polizeireviers Ravensburg haben am Mittwoch gegen 22.30 Uhr einen 31-Jährigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in der Gartenstraße rund 25 Wahlplakate beschädigt zu haben. Eine Zeugin meldete über Notruf, dass der 31-Jährige aufgehängte Plakate abreißt. Eine verständigte Streifenwagenbesatzung ertappte den Mann auf frischer Tat, wie er noch immer mit dem Herunterreißen von Plakaten verschiedener Parteien beschäftigt war. Der deutlich alkoholisierte 31-Jährige erhielt von den Polizisten einen Platzverweis und eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Ravensburg

Streit führt zu Anzeige

Ein Streit hat am Mittwochabend in einer Wohnung in der Weststadt zu einem Polizeieinsatz geführt, bei dem zwei Beamte angegriffen wurden. Zwischen zwei 24-Jährigen kam es zunächst aufgrund der Alkoholisierung der Frau zu einem Beziehungsstreit. In diesen Streit mischte sich die 46 Jahre alte Mutter des Mannes ein, die über zwei Promille intus hatte. Eine verständigte Polizeistreife versuchte, die Auseinandersetzung zu beschwichtigen und erteilte der 46-Jährigen einen Wohnungsverweis. Da die Frau diesem nicht nachkam, immer aggressiver wurde und die Beamten beleidigte, sollte sie von den Polizisten aus der Wohnung gebracht werden. Die 46-Jährige zeigte sich unkooperativ und schlug nach den zwei Polizeibeamten. Die Frau kam dem Platzverweis schließlich nach. Sie muss nun mit einer Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte rechnen.

Ravensburg

Wiederholt ohne Fahrerlaubnis am Steuer - Polizei beschlagnahmt Auto

Nicht mehr in die Versuchung, sich ans Steuer seines Wagens zu setzen, dürfte ein 44-Jähriger kommen, dessen Fahrzeug die Polizei am Mittwochmittag beschlagnahmt hat. Der Mann wurde von einer Polizeistreife gegen 13 Uhr im Stadtgebiet gestoppt. Dabei stellte sich heraus, dass der 44-Jährige bereits seit über einem Jahr keinen Führerschein mehr besitzt und darüber hinaus bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt worden war. Die Beamten beschlagnahmten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft den Wagen des Mannes. Der 44-Jährige wird nun abermals wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Ravensburg

Terrassentür beschädigt

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Montag und Dienstag versucht, eine Terrassentür an einem Gebäude in der Josef-Strobel-Straße einzuwerfen. Obwohl dies misslang, entstand an der Tür Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern.

Bad Waldsee

Einbruch in Fahrzeug

In ein auf dem Parkplatz beim Skaterplatz in der Biberacher Straße abgestelltes Fahrzeug hat ein Unbekannter zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag eingebrochen. Der Einbrecher schlug die Beifahrerscheibe ein und entwendete eine Tasche aus dem Fahrzeuginnern. Der am Pkw entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt und bittet unter Tel. 07524/4043-0 um sachdienliche Hinweise.

Wangen

Trickdieb erleichtert Seniorin um mehrere Geldscheine

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch gegen 16.15 Uhr einer 74-Jährigen mehrere Geldscheine aus dem Geldbeutel gestohlen. Der Mann sprach die Seniorin in der Zunfthausgasse/Ecke Schneckengasse an und bat sie, ihm eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln. Als das hilfsbereite Opfer die Geldbörse öffnete, griff der Unbekannte unbemerkt in das Scheinfach und entwendete das Geld. Der Täter wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß und mit ausländischem Dialekt beschrieben. Er trug zur Tatzeit schwarze Kleidung, hatte eine schwarze Brille auf und schwarzes Haar. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder denen der Mann aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell