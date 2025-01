Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Auto nicht gegen wegrollen gesichert - Frau verletzt

Verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste eine 31-Jährige, nachdem sie am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr zwischen zwei Autos eingeklemmt wurde. Ein 38-Jähriger hatte seinen Pkw auf dem Parkplatz einer Schule in der Wendelgardstraße abgestellt und diesen offenbar nicht gegen Wegrollen gesichert. Der VW setzte sich in Bewegung und rollte gegen den Opel, dessen Fahrerin dabei war, ihrem Kind beim Aussteigen zu helfen. Dabei wurde die 31-Jährige zwischen den Wagen eingeklemmt und zog sie sich den bisherigen Erkenntnissen zufolge eher leichte Verletzungen zu. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden an den Pkw auf rund 4.000 Euro.

Friedrichshafen

Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Dass auch das E-Scooter-Fahren unter Alkoholeinfluss strafrechtliche Folgen haben kann, mussten am frühen Donnerstagmorgen zwei junge Männer im Stadtgebiet erfahren. Kurz vor 1 Uhr wählte ein 23-Jähriger den Notruf und gab an, dass er mit seinem Roller gestürzt war. Weil der Fahrer, der sich Schürfwunden am Kopf und eine Schulterverletzung zugezogen hatte, bei der Unfallaufnahme über zwei Promille pustete, musste er in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Kurz vor zwei Uhr stellte eine Streife einen unerlaubt mit zwei Personen besetzten E-Scooter fest, dessen Fahrer in Schlangenlinien fuhr. Beim Erkennen der Polizei stoppte der Lenker das Gefährt abrupt, woraufhin beide Männer die Flucht ergriffen. Den Polizisten gelang es, den verdächtigen Fahrer zu stoppen. Bei der Kontrolle der Verkehrstüchtigkeit ergab eine Atemalkoholmessung beim 21-Jährigen über ein Promille. Auch er musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Beiden drohen nun strafrechtliche und führerscheinrechtliche Konsequenzen.

Tettnang

Unfall fordert Sachschaden

Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand am Dienstag gegen 15.30 Uhr beim Zusammenstoß zweier Autos auf der B 467. Ein 53 Jahre alter VW-Fahrer war in Richtung Kressbronn unterwegs und wollte die Bundesstraße bei Tettnang-Mitte verlassen. Hinter einem entgegenkommenden Lastwagen bog er ab und übersah dabei offenbar einen hinter dem Lkw fahrenden Audi. Der 71-Jährige Audi-Lenker konnte einen Unfall nicht mehr verhindern, woraufhin die Autos im Einmündungsbereich wuchtig kollidierten. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Kressbronn

Gartenhütte aufgebrochen

Nachdem ein Unbekannter zwischen Sonntagabend und Mittwochnachmittag in eine Gartenhütte in der Blütenstraße eingebrochen ist, ermittelt der Polizeiposten Langenargen. Der Täter überstieg zunächst ein Gartentor des Grundstücks und hebelte danach die Tür der Hütte auf. Er stahl eine Kettensäge der Marke Stihl vom Typ "MS 170" sowie Handschuhe und suchte das Weite. Sowohl der Diebstahlsschaden als auch der Sachschaden werden auf mehrere hundert Euro beziffert. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07543/9316-0 entgegen.

Überlingen

Nach Parkrempler davongefahren

Nach einer Verkehrsunfallflucht zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen auf dem Parkplatz des Schlosses Rauenstein ermittelt das Polizeirevier Überlingen und bittet um Hinweise. Ein Unbekannter hatte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Mercedes-Vito touchiert und danach die Flucht ergriffen, ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Zeugen des Unfalls und Personen, die Hinweise zum Verursacher und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 bei den Ermittlern zu melden.

Überlingen

Sattelzugfahrer fährt nach Unfall davon

Davongefahren ist ein Lastwagenfahrer nahm einem Unfall am Mittwoch kurz nach 19 Uhr auf der B 31n. Der Unbekannte war mit einem weißen Sattelzug mit roter Aufschrift und ausländischer Zulassung von Stockach in Richtung Überlingen unterwegs. Etwa 500 Meter nach der Tierheimkreuzung zog er von der rechten auf die linke Fahrspur, mutmaßlich um einem Pannenfahrzeug auszuweichen, ohne den nachfolgenden Verkehr zu beachten. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Opel einer 72-Jährigen, die auf der linken Spur überholen wollte. Der Autofahrerin gelang es in der Folge nicht, den Unfallverursacher durch Licht- und Hupsignale zum Anhalten zu bewegen und suchte im Anschluss die Polizei auf. An ihrem Wagen entstand rund 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

