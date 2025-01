Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Fünf festgestellte Alkohol- und Drogenfahrten am Wochenende

Blutproben und sichergestellte Führerscheine

Kreis Kleve (ots)

Auch am vergangenen Wochenende musste die Polizei im Kreis Kleve im Rahmen von Verkehrskontrollen während des Streifendienstes feststellen, dass einige Verkehrsteilnehmer sich im berauschten Zustand, sei es durch Alkohol, Drogen oder auch beidem, ans Steuer ihrer Auto gesetzt haben und damit unverantwortlicherweise im Straßenverkehr unterwegs waren.

Am Freitag (03. Januar 2025) gegen 14:00 Uhr wurde ein 39-jähriger Mann aus Kleve mit seinem Suzuki Vitara auf der Bahnhofstraße in Kleve kontrolliert, es ergaben sich Hinweise auf vorherigen Cannabis-Konsum. Bereits am Vortag war ihm aufgrund des gleichen Verdachtes eine Blutprobe entnommen worden.

Am gleichen Tag gegen 18:09 Uhr wurde der Polizei in Geldern ein VW Polo gemeldet, der in einem Graben an der Straße Grüner Weg in Wachtendonk liegen würde. Dieses Fahrzeug war nicht beschädigt, allerdings stand der 63-jährige Fahrer aus Wachtendonk offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol, so dass ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Es entstand kein Sachschaden.

Am Samstag (04. Januar 2025) gegen 23:25 Uhr wurde der Polizei von anderen Verkehrsteilnehmern ein VW Touran auf der B9 von Kleve aus in Fahrtrichtung Goch gemeldet. Das Fahrzeug sollte starke Schlangenlinien fahren, zum Teil bis auf die komplette Gegenfahrbahn (Zitat eines Zeugen: "Gut, dass keiner entgegen kam, sonst wäre es zum Frontalzusammenstoß gekommen!"). Das Fahrzeug konnte, nachdem es die B9 verlassen hatte, von Einsatzkräften der Polizeiwache Goch auf der Hervorster Straße in Goch angehalten werden. Auch hier ergaben sich bei dem Fahrer, einem 38-jährigen Mann aus Goch, starke Verdachtsmomente auf den vorherigen Konsum von Alkohol, aber auch von Betäubungsmitteln. Auch sein Führerschein verblieb nach der Blutprobe bei der Polizei.

Ebenfalls am Samstag (04. Januar 2025), gegen 21:44 Uhr, wurde ein 29-jähriger Autofahrer aus Weeze mit seinem Audi A 6 auf der Van-den-Bergh-Straße in Kleve kontrolliert. Er gab zwar an, noch nie in seinem Leben Betäubungsmittel konsumiert zu haben, jedoch ergab sich aufgrund verschiedener körperlicher Anzeichen sowie aufgrund eines Drogentestes der hinreichende Verdacht, um auch ihm eine Blutprobe entnehmen zu lassen.

Am Sonntagmorgen (06. Januar 2025) gegen 01:30 Uhr wurde bei dem 29-jährigen Fahrer eines Mazda 6 aus Emmerich ebenfalls der vorherige Konsum von Cannabis, aber auch von anderen Betäubungsmitteln und Alkohol festgestellt.

Bei allen hier festgestellten Fahrern wurden Blutproben entnommen, die Ergebnisse stehen naturgemäß noch aus. Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren wurden eingeleitet. Festzustellen bleibt jedoch, dass, aufgrund der Äußerungen von betroffenen Verkehrsteilnehmern, insbesondere bei einigen Cannabis-Konsumenten die Einsicht fehlt, dass man sich nicht unter dem Einfluss dieser Droge ans Steuer setzen darf. Die Kreis Klever Polizei wird daher auch weiterhin im gesamten Kreisgebiet regelmäßige Drogen- und Alkoholkontrollen im täglichen Dienst, aber auch gezielt im Rahmen von Schwerpunkteinsätzen durchführen.(sp)

