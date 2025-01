Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Jugendliche zünden Mülltonnen an

Zeuge hat den "richtigen Riecher"

weitere Brände geklärt

Kleve (ots)

Am Samstag (04. Januar 2025) gegen 23:58 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über zwei Jugendliche, die sich rauchend in der Nähe von Mülltonnen aufhielten. Dies kam ihm verdächtig vor, so dass er die Polizei informierte. Die eingesetzten Beamten der Polizeiwache Kleve konnten im Nahbereich zwei Jugendliche aus Kleve feststellen, die sich hinter einem Auto versteckten. Zeitgleich wurde eine brennende Mülltonne im Bereich Gartenstege/Feldmannstege entdeckt und umgehend die Feuerwehr alarmiert, die den Brand ablöschte. Bei der Durchsuchung der beiden 16- und 17-jährigen Jugendlichen wurden diverse Feuerzeuge, Feuerzeugbenzin und Feuerwerkskörper aufgefunden. Im weiteren Verlauf gaben die beiden an, die Mülltonne mittels Feuerzeugbenzin und Feuerzeug angezündet zu haben. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass die beiden auch bereits in der Nacht von Freitag (27. Dezember 2024) auf Samstag (28. Dezember 2024) zwei Mülltonnen an der Frankenstraße und der Straße Backermatt in Brand gesetzt hatte. Die Erziehungsberechtigten der beiden Jungen wurden informiert und durften ihre Sprösslinge in der Nacht von der Polizeiwache abholen.

