Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Erneuter Einbruch in Lederwaren-Geschäft

Täter flüchtet mit Fahrrad

Kleve (ots)

Am Samstag (04. Januar 2025) gegen 23:12 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter mit einem Hammer die Scheibe eines Lederwarengeschäftes an der Kavarinerstraße in Kleve ein. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war nicht klar, ob und ggf. was entwendet wurde. Anschließend flüchtete der Täter mit einem Fahrrad in Richtung Hafenstraße. Er konnte nur als männliche Person mit schwarzer Winterjacke beschrieben werden. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos. Bereits am Mittwoch (01. Januar 2025) gegen 11:26 Uhr kam es zu einem gleichgelagerten Einbruch in das Lederwarengeschäft (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/594130). Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt, ist u.a. Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Das Kriminalkommissariat Kleve sucht jetzt nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Einbruch oder zum flüchtigen Täter machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040.(sp)

