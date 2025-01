Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau-Qualburg - Staubsaugerautoamt an Tankstelle aufgebrochen

Polizei sucht Zeugen

Bedburg-Hau (ots)

Am Freitag (03. Januar 2025) gegen 01:10 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter an der Straße Bedburger Weide in Bedburg-Hau-Qualburg gewaltsam einen Staubsaugerautomaten an einer Tankstelle auf. In dem Automaten, der auf dem Gelände zur Kalkarer Straße hin aufgestellt ist, gelangte er an das Geldfach und entnahm dort das enthaltene Münzgeld. Er versuchte anschließend offensichtlich, einen hinter dem Gebäude im Bereich der Waschstraße stehenden Hochdruckreinigerautomaten aufzubrechen, dies misslang jedoch. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Aufbruch der Automaten bzw. zu verdächtigen Feststellungen an der Tankstelle machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell