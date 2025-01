Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Diverse Türen in zwei Schulgebäuden aufgebrochen: Ermittlungen durch Kripo aufgenommen

Straelen (ots)

Am Samstag (4. Januar 2025) kam es zwischen 00:17 Uhr und 07:00 Uhr an der Fontanestraße in Straelen zu einem Einbruch. Unbekannte Täter beschädigten die Eingangstür des örtlichen städtischen Gymnasiums und gelangten so in das Gebäude. Dort beschädigten die Täter mehrere weitere Türen und durchsuchten die Räumlichkeiten. Außerdem drangen die Täter in die angrenzende städtische Sekundarschule vor und beschädigten auch dort mehrere Türen, bevor Sie die Räume durchsuchten und sich schließlich von der Örtlichkeit entfernten. Zu einem möglichen Diebesgut kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angabe gemacht werden.

Hinweise zum Einbruch in die beiden Schulgebäude nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell