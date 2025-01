POL-KLE: Goch - Unbekannte Täter öffnen mehrere Schränke in Wohngebäude: Kripo sucht Zeugen

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots) - Am Donnerstag (2. Januar 2025) kam es gegen 12:02 Uhr an der Örtlichkeit "Auf dem Spilling" in Emmerich zu einem Einbruch. Ein oder mehrere unbekannte Täter hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Diese durchsuchten die Täter und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Zu ...

