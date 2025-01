Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Einfamilienhaus: Unbekannter Täter hebeln Terrassentür auf

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Donnerstag (2. Januar 2025) kam es gegen 12:02 Uhr an der Örtlichkeit "Auf dem Spilling" in Emmerich zu einem Einbruch. Ein oder mehrere unbekannte Täter hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Diese durchsuchten die Täter und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Zu einer möglichen Tatbeute kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

Die Kripo Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell