Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Behälter am Stadion in Brand gesetzt

Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Zwei am Stadion an der Welbershöhe in Kleve abgestellte Kunststoffbehälter wurden am Donnerstag ( 02. Januar 2025) durch bislang Unbekannte in Brand gesetzt. Eine Zeugin hatte das Feuer gegen 21:20 Uhr bemerkt und sofort die Feuerwehr informiert. Die beiden Behälter standen rechts neben dem Stadion hinter einem Bauzaun. Sie wurden durch das Feuer vollständig zerstört, die Feuerwehr löschte die Reste ab. Möglicherweise handelte es sich um Mülltonnen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung durch Feuer und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Brandlegung bzw. zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich der Welbershöhe oder am Stadion machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040.(sp)

