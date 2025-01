Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Schwerer Verkehrsunfall im Kreisverkehr

keine Fahrerlaubnis, Fahrzeug nicht zugelassen, Verdacht auf Alkohol und Drogen

Kalkar (ots)

Am Donnerstag (02. Januar 2025) gegen 20:42 Uhr fuhr ein 50-jähriger Mann aus Goch mit seinem silbernen Honda über den Kreisverkehr an der Kaserne in Kalkar. Er war mit seinem Pkw von Goch kommend in Richtung Kalkar unterwegs, als er offensichtlich den Kreisverkehr Gocher Straße/Römerstraße übersah. Er fuhr seitlich über die Mittelinsel, zerstörte eine Warnbake, bevor er mit einem im Kreisverkehr fahrenden Audi eines 59-jährigen Mannes aus Kalkar kollidierte. Dieser war aus Richtung Kalkar-Kehrum kommend in den Kreisverkehr eingefahren, als ihm der Honda plötzlich von links in das Fahrzeug fuhr. Er blieb unverletzt. Der 50-jährige, der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei dem Unfall schwer verletzt, Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Er wurde einem Krankenhaus zugeführt, wo ihm Blutproben entnommen wurden, da sich zusätzlich der Verdacht auf Drogenkonsum ergeben hatte. Während der Unfallaufnahme, bei der auch das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Klever Polizei hinzugezogen wurde, stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher keine Fahrerlaubnis besitzt. Sein Honda war nicht zugelassen, die angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zum Fahrzeug. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, es war ebenso nicht mehr fahrbereit wie der Audi des Mannes aus Kalkar. Zwischenzeitlich besteht bei dem 50-jährigen Gocher keine Lebensgefahr mehr, er verbleibt allerdings weiter schwer verletzt im Krankenhaus.(sp)

