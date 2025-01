Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Nachtragsmeldung

Polizeiliche Suche nach Unfallstelle erfolgreich

Brückengeländer gestreift

Am Montag (23. Dezember 2024) gegen 09:20 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Verkehrsunfall mit Sachschaden, der sich an der Dammerbrucher Straße (B 58) in Straelen zugetragen haben sollte. Dort wurde ein stark unfallbeschädigter schwarzer Pkw Seat Leon aufgefunden, der an einer Zufahrt zu Feldern zwischen einer bewachsenen Böschung stand. Der Wagen wies im Bereich des rechten Fahrzeugfront starke Beschädigungen auf, der vordere rechte Reifen war luftleer. Auch auf der linken Seite waren tiefe Kratzer und Eindellungen festzustellen. Die später angetroffene Fahrerin konnte sich nicht daran erinnern, wo sie mit dem Fahrzeug verunglückt war. Daher war durch die Polizei nach der Unfallstelle gesucht worden (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5938864 ). Im Rahmen der Ermittlungen konnte zwischenzeitlich die Unfallstelle auf der B 58 zweifelsfrei festgestellt werden. Offensichtlich war die Frau mit dem Fahrzeug rechts neben der Fahrbahn auf dem kombinierten Geh-/Radweg zwischen zwei Brückengeländern durchgefahren, die Breite beträgt dort nur etwa mehr als zwei Meter. Die an den Geländern und am Unfallfahrzeug aufgefundenen und gesicherten Lack-Partikel korrespondieren miteinander, so dass der Unfallhergang weitestgehend aufgeklärt ist.(sp)

