Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Walbeck - Alleinunfall auf glatter Fahrbahn

drei Personen aus Fahrzeug geschleudert

Geldern (ots)

Am frühen Freitagmorgen (03.Januar 2025) gegen 02:45 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mann aus Straelen die Straße Spitzfeld mit seinem VW Polo von Lüllingen kommend in Richtung Walbeck. In Höhe des Moolenweges kam er in einer leichten Rechtskurve vermutlich aufgrund von Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Grünstreifen überschlug sich das Fahrzeug und kam am Waldrand zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Drei weitere im Fahrzeug befindliche junge Männer aus Straelen (17, 18 und 19 Jahre alt) wurden bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert. Dabei wurde der 17-Jährige schwer und die beiden anderen leicht verletzt. Sie waren nach bisherigen Erkenntnissen nicht angeschnallt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straßen Spitzfeld und im weiteren Verlauf die Kevelaerer Straße wurden für die Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeuges bis gegen 04:15 Uhr gesperrt.(sp)

