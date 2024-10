Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bürger befreit Polizeistreife

Mühlhausen (ots)

Am 27.10.2024 um 16:25 Uhr erreichte die Polizei ein Notruf von einem 69-jährigen Radfahrer aus Hamburg. Dieser war zwischen Nägelstedt und Großvargula unterwegs, allerdings ohne den Radweg entlang der Unstrut zu benutzen. Auf der Südseite war der Weg sehr viel schlechter und auch umgestürzte Bäume versperrten dem Urlauber den Weg. Als er an einem solchen Baum sein Fahrrad darüber heben musste, erlitt er einen Hexenschuss und war defacto bewegungsunfähig. Nachdem die eingesetzte Streife ihn ohne Handynetz und mit schwachem Funk lokalisieren konnte, lief die Rettungsaktion an. Diese endete jedoch für den Streifenwagen in Schlamm und Dreck. Nachdem der Radfahrer von Nägelstedt aus, von der FFw Großvargula geborgen werden konnte, wurde dem Funkstreifenwagen Hilfe durch einen hilfsbereiten Anwohner und Jäger aus Großvargula zu teil. Dieser befreite den MB Vito mit einem Lada Niva und sorgte dafür das die Kollegen nach 16 Stunden endlich Feierabend machen konnten. Die Polizei Mühlhausen bedankt sich auf diesem Wege bei dem freiwilligen Helfer.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell