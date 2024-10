Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nordhausen (ots)

Am Samstag, den 26.10.2024 gegen 18:15 Uhr, kam es in Sondershausen in der Frankenhäuser Straße, am dortigen Einkaufsmarkt, im Bereich der Teifgarage, zu einem Verkehrsunfall. Im Rahmen des Verkehrsunfalles wurde ein Skoda Fabia beschädigt. Der Unfallverursacher befand sich zum Zeitpunkt des Eintreffens der Polizeibematen, nicht mehr vor Ort und entfernete sich pflichtwiedrig von der Unfallstelle. Zu dem Tatfahrzeug des Unfallverursacher gibt es derzeit keine Hinweise. Weiterhin sind bislang keine Zeugen bekannt, die das Tatgeschehen beobachtet haben. Es wird darum gebeten, dass sich Zeugen, welche das Tatgeschehen beobachtet haben oder konkrete Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich Bitte umgehend bei der Polizeiinspektion Kyffhäuser melden sollen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell