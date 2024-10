Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: gewollte Hilfeleistung endet im Verkehrsunfall

Nordhausen (ots)

Am 26.10.2024, um 20:10 Uhr stellte eine Streifenwagenbesatung der Polizei Nordhausen in der Helmestraße einen E-Scooter-Fahrer fest, welcher augenscheinlich zuvor gestürzt war. Die Beamten wollten dem Fahrer Hilfe leisten und stellten das Dienst-Kfz in unmittelbarer Nähe zum E-Scooter samt Fahrer ab. Anschließend verließen die Polizisten das Fahrzeug, um zu dem Herren zu gehen. Dieser stieg just in dem Moment auf den E-Scooter und setzte seine Fahrt fort. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung wurde diese Fahrt nicht sonderlich lang, denn der Scooterfahrer fuhr gegen die geöffnete Streifenwagentür, welche dadurch beschädigt wurde. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,39 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

