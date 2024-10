LPI-NDH: Volltrunken am Straßenverkehr teilgenommen

Kallmerode (ots) - Am Donnerstagnachmittag wurde der Einbruch in ein Sportlerheim in Kallmerode im Eichsfeldkreis angezeigt. Unbekannte drangen gewaltsam in das Vereinsheim in der Leinefelder Straße ein. Sie erbeuteten mehrere hundert Euro und einen Laptop. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 16. Oktober, 16 Uhr und ...

