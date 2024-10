Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hoher Schaden nach Garagenaufbruch

Hildburghausen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen (18.10.2024) eine Garage in einem Komplex am Friedhof in der Friedrich-Sickler-Straße in Hildburghausen auf. Sie entwendeten anschließend zwei Simson-Mopeds in den Farben gelb und metallic blau/grün. Zudem nahmen die Einbrecher eine Musikbox, einen kompletten Werkstattwagen und verschiedene Ersatzteile mit. Ein Schaden von über 10.000 Euro entstand. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0269926/2024.

