Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Angelsportverein Berghausen

Römerberg (ots)

In der Nacht vom 28.12.2023 auf den 29.12.2023 brachen unbekannte Täter in das Vereinsheim des Angelsportvereins in Berghausen ein. In weiser Voraussicht wurden keine Wertgegenstände in dem Vereinsheim aufbewahrt, weshalb die Täter schließlich leer ausgingen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Personen in der Großen Hohl geben können, sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter Tel. 06232/137-0 oder E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

