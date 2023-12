POL-PDLU: Aufbruch von zwei Zigarettenautomaten

Speyer (ots) - Am Donnerstag, kurz vor 11 Uhr fuhren eine 62-jährige PKW-Fahrerin und ein 72-jähriger Pedelecfahrer in der Dudenhofer Straße in gleicher Richtung. Der Pedelecfahrer fuhr auf dem Radweg und passierte die Einmündung zu Theodor-Heuss-Straße auf dem vorgeschriebenen Überweg. Die Autofahrerin bog ihrerseits nach rechts in die Theodor-Heuss-Straße ab und übersah dabei den bevorrechtigten Pedelecfahrer, ...

mehr