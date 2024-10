Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Moped in der Dunkelheit übersehen

Birkenfeld (ots)

Ein 39-jähriger Autofahrer befuhr Donnerstagmorgen die Eishäuser Straße in Birkenfeld und wollte nach links in die Straße "Zapfenbahn" abbiegen. Dabei übersah er in der Dunkelheit einen entgegenkommenden 16-jährigen Mopedfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Zweiradfahrer stützte. Er blieb glücklicherweise unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass das Abblendlicht am Moped nicht funktionierte, was der 16-Jährige von sich aus auch bestätigte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell