Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht und abgehauen

Nordhausen (ots)

Am 27.10.2024, um 01:40 Uhr wurde die Polizei Nordhausen darüber informiert, dass ein Fahrzeugführer in der Straße Zum Mäusetal nach einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen eine Grundstücksumfriedung fuhr und anschließend seine Fahrt ohne schadensregulierende Maßnahmen eingeleitet zu haben, fortsetzte. Das Fahrzeug war jedoch recht leicht auffindbar, da erheblich Kühlflüssigkeit und andere Betriebsstoffe ausliefen. Dies hatte zur Folge, dass der Fahrzeugführer sein Gefährt nur bis zur Wendeschleife in der Karl-Meyer-Straße fahren konnte, da hier das Fahrzeug streikte. Der Fahrer setzte anschließend seine Flucht zu Fuß fort. Durch die eingesetzten Beamten konnte der Fahrer schließlich ausfindig gemacht werden. Aufgrund von Alkoholgeruch in der Atemluft sollte er dem Südharzklinikum Nordhausen zur Durchführung einer Blutentnahme zugeführt werden. Dies gefiel dem Beschuldigten absolut nicht und so kam es, dass er sich gegen die polizeiliche Maßnahme wehrte. Die Blutentnahme konnte schließlich doch durchgeführt werden. Nach dem sich der Täter beruhigt hatte, willigte er auch einem Atemalkoholtest ein. Dieser ergab einen Wer von 1,72 Promille. Der Herr ist nun erst einmal Fußgänger, denn der Führerschein verblieb bei den Beamten.

