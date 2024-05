Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Brandschutzfrüherziehung der 3. Klassen an der Wiehagenschule

Am Dienstag, den 07.05.2024, besuchten fünf Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Werne die Wiehagengrundschule an der Stockumerstraße in Werne, um den Schülern der 3. Klassen wichtige Themen der Brandschutzfrüherziehung näherzubringen. In einer kindgerechten Art erklärten die Brandschützer den Grundschülern die Verhaltensregeln im Brandfall sowie die Grundlagen der Feuerwehrarbeit in Werne. Das es in Werne keine Berufsfeuerwehr gibt und das alle Einsätze durch Ehrenamtliche abgearbeitet werden verwunderte die Schüler. Im Theorieteil wurden sie mit dem Verbrennungsdreieck vertraut gemacht, um zu verstehen, wie Feuer entsteht und wie man sich richtig verhält. Die Feuerwehrleute erläuterten auch, wie sich Rauch im Gebäude ausbreitet und wie man sich und andere in Sicherheit bringen kann. Die Schüler beteiligten sich aktiv durch Fragen und Erlebnisberichte. Auch die Notrufnummer 112 wurde thematisiert. Spielerisch wurden die "5W´s - Wer-Was-Wo-Wie viele-Warten" erarbeitet, um zu zeigen, welche Informationen bei einem Notruf wichtig sind. Die Kinder übten das Absetzen eines Notrufs an miteinander verschalteten Telefonen. Es war wichtig, dass die Kinder die Angst vor den Feuerwehrleuten mit Masken und Atemgeräuschen verlieren, damit sie im Ernstfall nicht aus Angst fliehen. Anschließend wurden zur Übung die Fenster im Klassenzimmer geschlossen und eine Evakuierung durchgeführt. Am Sammelpunkt wurde überprüft, ob auch alle Schüler sicher angekommen waren. Die Feuerwehr erklärte den Schülern auch das Löschfahrzeug auf dem Schulhof und stand für Fragen zur Verfügung. Für solche Veranstaltungen wird viel Zeit und Engagement benötigt. Viele Feuerwehrleute opfern dafür ihren Urlaub oder Überstunden und wissen, dass ihre Zeit gut investiert ist. Die gemeinsame Veranstaltung zeigte erneut, wie wichtig Brandschutzerziehung ist, sowohl für die Feuerwehr als auch für die Lehrer und Schüler. Es wurden in Summe circa. 100 Schüler geschult. Neben der Brandschutzfrüherziehung in den Grundschulen bietet die Feuerwehr Werne auch viele andere Programme für Grundschülerdie Kitas an. Weitere Informationen zur Brandschutzfrüherziehung und zur Freiwilligen Feuerwehr Werne finden Sie auf der Website www.feuerwehr-werne.de/infos/brandschutzfrueherziehung/

