Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Tanz in den Mai in Stockum ein voller Erfolg

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Tanz in den Mai ein voller Erfolg für die Freiwillige Feuerwehr Werne Löschzug 3 Stockum

Bei bestem Wetter feierten am Dienstagabend über 600 gut gelaunte Gäste gemeinsam mit dem Löschzug 3 aus Stockum der Freiwilligen Feuerwehr Werne den Tanz in den Mai. Begleitet von Bratwurst, Bier, Longdrinks und mit großartiger Musik ging die Party bis in die frühen Morgenstunden.

Die Veranstaltung konnte dank des Einsatzes von 50 Kameraden der Feuerwehr reibungslos durchgeführt werden. Zusätzliche Unterstützung erhielten sie dabei vom Schützenverein Stockum, der gemeinsam mit den Feuerwehrkameraden für eine unvergessliche Feier sorgte.

Die Mitglieder vom Löschzug Stockum möchten sich herzlich bei allen Beteiligten bedanken: beim Schützenverein für die tatkräftige Unterstützung, dem Team von der Gaststätte Haus Tingelhoff für die ausgezeichnete Bewirtung, den großzügigen Sponsoren, sowie natürlich allen Gästen, die zu diesem gelungenen Fest beigetragen haben.

Der Tanz in den Mai war nicht nur ein geselliges Ereignis, sondern auch eine Gelegenheit für die Feuerwehr, sich bei der Gemeinde für die fortwährende Unterstützung zu bedanken und das Bewusstsein für die wichtige Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr zu stärken.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell