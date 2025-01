Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannte stehlen Holzpferd

Bislang unbekannte Diebe haben im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag ein Holzpferd vom Grundstück einer Kindertagesstätte in der Schenkenstraße entwendet. Das Pferd hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Holzpferds nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Weingarten

Unbekannter fährt Fahrzeug an und sucht das Weite

Im Zeitraum zwischen Samstag, 13 Uhr, und Donnerstag, 11 Uhr, hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Hyundai beschädigt, der in der Boschstraße abgestellt war. Der Unbekannte prallte mutmaßlich im Vorbeifahren gegen die vordere linke Seite des Hyundai und fuhr weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Bad Waldsee

Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfälle

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1.500 Euro dürfte am Ford eines 38-Jährigen entstanden sein, der am Donnerstagabend gleich zwei Unfälle verursacht hat. Zunächst kollidierte der 38-Jährige kurz nach 21.30 Uhr in der Wurzacher Straße mit einem geparkten BMW, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro entstand. Durch die wuchtige Kollision wurde der BMW auf einen ebenfalls geparkten Daimler geschoben, der Sachschaden an diesem Pkw wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Davon unbeirrt fuhr der 38-Jährige weiter. In der Frauenbergstraße prallte er schließlich gegen eine Querungshilfe für Fußgänger, die erheblich beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Ford des 38-Jährigen war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Vortest ergab einen Wert von rund 2,6 Promille, weshalb der 38-Jährige in einer Klinik Blut und in der Folge auch seinen Führerschein abgeben musste. Er hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Da Betriebsstoffe austraten, rückte die Freiwillige Feuerwehr an, um die Fahrbahn abzustreuen.

Vogt

Polizei bittet nach Fahrerflucht um Hinweise

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz nach 17 Uhr auf der L 324 bittet das Polizeirevier Wangen um Hinweise zum Fahrer eines grauen Kleinwagens. Dieser soll von Unterhalden in Richtung Vogt unterwegs gewesen und dabei auf die Gegenfahrspur geraten sein. Dort streifte er den entgegenkommenden Renault eines 74-Jährigen, an dem Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro entstand. Der Unbekannte fuhr nach der Kollision ohne anzuhalten in Richtung Vogt weiter. Hinweise zum Fahrer oder dem grauen Kleinwagen nehmen die Ermittler unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Bad Wurzach

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Zwei Beteiligte eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr bei Ziegelbach ereignet hat, wurden verletzt. Ein 20-jähriger VW-Lenker wollte von der L 314 aus Bad Wurzach kommend nach links in Richtung Ziegelbach abbiegen und übersah dabei einen 17 Jahre alten entgegenkommenden Kleinkraftrad-Fahrer. Durch die darauffolgende Kollision erlitt der 20-Jährige leichte Verletzungen, während der Jugendliche schwer verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell