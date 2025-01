POL-HX: Aktionstag "Girls und Boys Day" - Noch freie Plätze bei der Kreispolizeibehörde Höxter

Brakel (ots) - Am Montag, 13. Januar, führten Beamte des Verkehrsdienstes aus Bad Driburg eine Kontrolle eines VW Crafter in der Straße "Am Dalsterberg" in Brakel-Gehrden durch. Am Steuer saß ein 22-Jähriger aus Brakel. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 38-Jähriger, ebenfalls aus Brakel. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter dem ...

mehr