POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Eisenberg (ots) - Ca. 4 Kubikmeter Brennholz hat ein Unbekannter aus einem Waldweg an der L 395 zwischen Eisenberg und Ramsen gestohlen. Nach Mitteilung von Zeugen wurde in dem Zusammenhang ein dunkler Traktor mit Anhänger gesehen, der in Eisenberg, beladen mit Brennholz gesichtet wurde. Ein Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden. Hinweise bitte an die Polizei in Kirchheimbolanden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden Telefon: 06352 911 - 2700 ...

