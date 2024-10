Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Bundespolizei - Mann droht im Bahnhof Kiel mit Messer

Kiel (ots)

Die Bundespolizei nahm heute Morgen im Bahnhof Kiel einen 33-jährigen Mann fest, der zuvor vorbeigehende Reisende und Passanten mit einem Messer bedrohte.

Am 09.10.2024 gegen 06:30 Uhr erhielt die Bundespolizei am Hauptbahnhof Kiel fernmündlich die Meldung über eine Person im Bahnhof, die Reisende mit einem Messer bedroht und sich aggressiv verhält. Über die Videoüberwachung des Kieler Bahnhofs konnten die Kolleginnen und Kollegen parallel zu der Meldung eine männliche Person im Bereich des Ausgangs zum Sophienhof mit einem Messer in der Hand feststellen. Kräfte der Bundespolizei eilten unmittelbar zu der Person und forderten sie auf, sich auf den Boden zu legen. Das Messer war zu diesem Zeitpunkt nicht zu sehen. Der irakische Staatsangehörige war verbal aggressiv und weigerte sich, den Anordnungen Folge zu leisten. Nach der Androhung von Zwangsmitteln musste der Mann dann mittels Pfefferspray und körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und gefesselt werden. Das Messer konnte im Anschluss in einer Hosentasche aufgefunden werden. Auf der Wache der Bundespolizei im Bahnhof machte der 33-jährige einen psychisch auffälligen Eindruck. Er gab zusammenhangslose und suizidale Aussagen von sich. Vor diesem Hintergrund wurde ein Amtsärztin hinzugezogen, die nach Untersuchung eine psychiatrische Unterbringung anordnete. Die Berufsfeuerwehr Kiel verbrachte den Mann daraufhin zusammen mit der Bundespolizei gegen 10:00 Uhr in eine psychiatrische Einrichtung in Kiel. Er muss sich nun u.a. strafrechtlich wegen Bedrohung verantworten.

