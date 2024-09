Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Bahnhof Kiel - Täter hatte gestohlenes Handy noch im Schuh

Kiel (ots)

Am Montag zeigte ein Mann die Unterschlagung seines Handys bei der Bundespolizei im Kieler Bahnhof an und brachte den vermeintlichen, die Unschuld beteuernden Täter gleich mit. Das "Copus Delicti" befand sich jedoch noch in dessen Schuh.

Am Vormittag des 09.09.24 erschien ein 26-jähriger Mann auf der Wache der Bundespolizei im Kieler Bahnhof und zeigte die Unterschlagung seines Smartphones an. Das Handy hatte er zuvor auf einer Zugtoilette auf der Fahrt von Lübeck nach Kiel liegen lassen. Nachdem er feststellte, dass das Telefon nicht mehr in der Toilette lag, sprach er einen 28-jährigen Mann an, der die die Toilette nach ihm nutzte. Dieser gab an, nichts von einem Smartphone zu wissen und zeigte ihm demnach auch seine Jackentaschen. Auf weiteren Vorwurf hin, willigt er aber ein, den Geschädigten nach Eintreffen in Kiel zur Wache der Bundespolizei zu begleiteten. Auch hier behauptete er, das Smartphone nicht entwendet zu haben und gab auch an, dem Geschädigten sogar seine Jacke und Taschen vorgeführt zu haben. Dieser entgegnete daraufhin, dass der Täter möglicherweise etwas im Schuh habe, da er auf dem Weg zu Wache "so komisch lief". Als der 28-jährige dann aufgefordert wurde, einmal seine Schuhe auszuziehen, gab er die Tat dann doch zu, holte das "Corpus Delicti" aus seinem Schuh und übergab es wieder an den rechtmäßigen Besitzer. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen und muss sich nun strafrechtlich wegen Unterschlagung verantworten.

