POL-MI: B 482: Kreuzungsunfall mit drei Verletzten

Porta Westfalica (ots)

(TB) Auf der Bundesstraße 482 in Höhe der Kreuzung zur Findelstraße ereignete sich in den Morgenstunden des Montags ein Unfall mit vier Fahrzeugen. Drei Beteiligte wurden zur Behandlung einem Krankenhaus zugeführt.

Den bisherigen Ermittlungen nach fuhr gegen ein Uhr eine Opel-Fahrerin aus Porta Westfalica die Bundesstraße 482 aus Richtung Autobahn kommend in Richtung Lerbeck. Hinter dem Corsa fuhr ein Mindener mit seinem Mercedes sowie eine 22-jährige Volkswagenfahrerin. Als sich die drei Fahrzeuge bei Grünlicht der beampelten Kreuzung zur Findelstraße nährten, kam ihnen ein Opel entgegen. Die 25-jährige Bielefelderin am Steuer des Astra ordnete sich auf der Linksabbiegespur ein und bog unvermittelt nach links in Richtung Findelstraße ab.

Die 28-jährige Fahrerin des Corsa bremste stark und versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß in die Beifahrerseite des anderen Opel nicht mehr verhindern. Der Mercedes-Fahrer (24) aus Minden konnte infolge einer Vollbremsung noch einen Zusammenstoß vermeiden. Die hinter ihm fahrende Mindenerin (22) konnte ihren Passat nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und fuhr in das Fahrzeugheck des Mercedes.

Bei dem Unfall verletzen sich die Bielefelderin sowie ihre 11-jährige Beifahrerin aus Minden, die aufgrund der deformierten Beifahrertür des Opel von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden musste. Beide wurden nach erster Behandlung vor Ort dem Klinikum Minden zur ambulanten Behandlung zugeführt. Die Corsa-Fahrerin wurde mittels Rettungswagen ins Krankenhaus nach Vehlen verbracht.

Alle vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe streute die Feuerwehr die Fahrbahn ab. Der Kreuzungsbereich war während der Unfallaufnahme für rund zweieinhalb Stunden komplett gesperrt.

